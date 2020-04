Comment faites vous pour surmonter le confinement dans une petite surface ? — Pixabay

Il y a ceux qui passent le confinement dans leur maison de vacances ou ceux qui font des exercices de yoga dans leur jardin et puis il y a ceux qui vivent cette période dans un studio, parfois sans machine à laver et avec une seule fenêtre pour voir la lumière du jour. Si le confinement n’est facile pour personne, il l'est d'autant moins lorsque l’on est contraint de le passer dans une ou deux pièces.

Que l’on vive dans un petit appartement en solo, en couple ou en famille, le confinement peut s’avérer pesant. Risques pour la santé mentale et physique, sentiment d’anxiété, manque d’intimité ou tensions intra-familiales : les difficultés rencontrées peuvent être nombreuses.

Si vous faites partie des personnes qui se trouvent dans cette situation, nous aimerions avoir votre témoignage. Comment vous sentez-vous physiquement et psychologiquement ? Comment arrivez-vous à tenir ? Avez-vous réorganisé votre appartement et changé vos habitudes pour surmonter ce confinement ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Faites nous savoir si vous acceptez de témoigner en vidéo. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.