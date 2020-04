Pape Diouf en 2014, lors de l'annonce de sa candidature à la mairie de Marseille. — CLAUDE PARIS/AP/SIPA

Pape Diouf, président de l’OM de 2005 à 2009 est décédé mardi du Covid-19.

Pape Diouf s’était présenté à la mairie de Marseille en 2014 avec « Changer la donne », un mouvement citoyen et de politiques déçus de leur parti.

D’autres présidents de l’OM s’étaient déjà présentés à des élections, mais ce n’était à la base pas une ambition de Pape Diouf.

Pape Diouf, un président de club de football pas comme les autres, Pape Diouf, un candidat à la mairie de Marseille pas comme les autres. Le milieu du sport et celui de la politique sont souvent poreux, comme l’a montré Bernard Tapie, président de l’Olympique de Marseille, puis candidat aux législatives et aux Européennes. Pape Diouf, décédé mardi soir du Covid-19 alors qu’il était en cours de rapatriement vers la France, a lui aussi été président de l’OM, de 2005 à 2009, avant de se présenter à la mairie de Marseille en 2014.

« C’est quelque chose d’assez banal, d’autres présidents de l’OM se sont présentés à des élections comme Tapie, mais aussi Marcel Leclerc avant lui. L’OM est un club avec une grande visibilité médiatique. Il y a une jonction avec les réseaux économiques et politiques locaux. Ce poste offre un capital social, il offre des opportunités », avance Ludovic Lestrelin, sociologue et auteur de L’autre public des matchs de football - Sociologie des « supporteurs à distance » de l’Olympique de Marseille.

« Oh non, pas un footeux »

Pourtant, Pape Diouf ne semblait pas faire du poste de maire de Marseille un objectif dans sa carrière. Sa candidature revêt en réalité une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser, lui l’homme de convictions.

Kaouther Ben Mohamed, une citoyenne militante à Marseille tentait de créer une dynamique citoyenne, avec des politiques déçus de leur parti, en vue des élections municipales de 2014. Elle se souvient : « Ça faisait un moment qu’on se réunissait, mais ça ne prenait pas. Il nous fallait une personnalité pour incarner ce mouvement. On a pensé à Imothep du groupe IAM, mais ce n’était pas possible. Certains ont évoqué Pape Diouf, je me suis dit "oh non, pas un footeux", j’étais très sceptique. Lorsque nous l’avons rencontré, j’ai été très impressionnée par son écoute et sa capacité de synthèse. Il parvenait à rassembler les idées de chacun en donnant de l’importance à chaque propos. »

Je me souviens de #PapeDiouf lors des municipales à #Marseille. En nov 2013, sur le point de basculer dans la vie politique, il faisait sa première apparition avec le collectif le Sursaut. Un petit local, des canapés, du thé : il avait choisi le quartier de la Busserine (14e). pic.twitter.com/2kNmmiMzr5 — Raphaël Tual (@raphtual) April 1, 2020

La première prise de contact a lieu en septembre 2013, mais Pape Diouf n’officialisera sa candidature que cinq mois plus tard, le 2 février 2014. Une déclaration de candidature loin d’avoir été prise à la légère. « Il a pris son temps. C’était quelqu’un de très mesuré, il ne prenait aucune décision à la hâte. Il était très réfléchi et c’est pour ça qu’il avait autant de sens », avance Kaouther Ben Mohamed.

« Moi à 17 ans, je rêvais »

« Pape Diouf avait une vraie particularité, il ne venait pas des milieux économiques traditionnels, celui des entrepreneurs du BTP notamment. Ce n’était pas un patron, il ne venait pas des milieux économiques traditionnels comme la plupart des présidents de clubs professionnels », explique Ludovic Lestrelin.

Son combat politique, il l’a mené à l’image de son parcours professionnel peu académique, et de ses convictions. « Nos fers de lance à l’époque c’était les écoles, Pape Diouf connaissait l’importance de l’éducation. Il avait d’ailleurs des livres de partout chez lui. Il voulait réduire les inégalités à Marseille. Il me disait " moi à 17 ans je rêvais, aujourd’hui on ne rêve plus dans ces quartiers abandonnés " », relate-t-elle.

Michèle Rubirola, arrivée en tête du premier tour à Marseille avec le Printemps Marseillais cette année, était au côté de Pape Diouf dans l’aventure « Changer la donne » en 2014. « C’était une aventure merveilleuse, fantastique. Nous nous sommes retrouvés avec la volonté de rompre avec les pratiques mafieuses et clientélistes. Nous allions à la rencontre des citoyens pour construire le projet avec eux. Il était très bien accueilli par les jeunes de quartiers qui se sentaient rejetés, ils faisaient confiance à Pape. Il avait réussi à établir cette confiance », se remémore-t-elle.

Un espoir pour toute l’Afrique

Pape Diouf souhaitait insuffler l’espoir chez les minorités. « Un jour il m’a dit " Tu sais Michèle, les jeunes noirs on vient les chercher pour les faire jouer au foot, et ils jouent très bien. Mais il n’y a que très peu d’entraîneurs ou de président de club noirs. C’est là que ça ne va pas " », relate Michèle Rubirola.

Pape Diouf est la première personne pour qui j’ai voté de ma vie. J’avais 18 ans c’était pour les municipales à Marseille

C’est dire la confiance que j’avais en ce monsieur — kolère (@Mario_Rlk) March 31, 2020

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle sa candidature à Marseille était suivie jusqu’en Afrique. « C’était un espoir pour toute l’Afrique, pas seulement le Sénégal. Un postier était en train de gravir les échelons et pouvait devenir maire de la deuxième ville de France, une ville qui a une histoire avec la colonisation. Les gens voulaient y croire, que c’était enfin possible sans aller à la tambouille », se remémore Kaouther Ben Mohamed.

Des convictions qui le pousseront à aller affronter le FN là où il est le plus fort. Pourtant habitant du 7e arrondissement de Marseille à l’époque, un secteur plutôt favorable à la gauche, Pape Diouf n’hésite pas une seconde à se présenter face à Stéphane Ravier. « Il était novice en politique mais ne manquait pas de courage. Il a dit "je vais combattre le FN, je suis noir, j’ai de la visibilité, c’est mon rôle ". Il était novice en matière de candidature, mais il avait une énorme culture politique », considère Kaouther Ben Mohamed.

Un espoir qui n’accouchera finalement que d’un score légèrement supérieur à 5 %. « Cet échec est assez révélateur de ce qui peut se passer en politique pour un dirigeant sportif. On voit bien que cette notoriété très forte qu’apporte la fonction est difficilement convertible dans la sphère politique. D’autant plus que Pape Diouf manquait d’appui dans les milieux économiques déterminant », considère Ludovic Lestrelin.

« Oui aujourd’hui je suis riche, et je ne vais pas m’en cacher »

Un score décevant, mais qui lui permet de fusionner avec d’autres listes. Et sur ce terrain aussi Pape Diouf se démarquera des « combines politiques ». « La plupart voulaient fusionner pour avoir un poste. Si nous nous sommes lancés sans parti politique, c’était pour incarner autre chose, nous nous adressions aux abstentionnistes. On ne pouvait pas sauver quelques postes en dégoûtant encore les Marseillais », explique-t-elle.

« Je n’ai pas envie de rentrer dans des jeux politiciens. Sur le terrain les gens me disaient : " Vous êtes comme les autres. Demain vous prendrez prétexte du vote FN pour vous allier avec eux. " Je veux leur montrer que ce n’est pas le cas. Les gens qui votent FN ont leurs raisons. Ce ne sont pas de bonnes raisons, il faut leur montrer qu’ils se trompent, mais pas en faisant ce qu’ils dénoncent », s’était justifié à l’époque Pape Diouf.

Pas de triche, pas de combine, pas d’arrangement, Pape Diouf était et restait lui-même. Comme le prouve cette anecdote lors de la campagne de 2014. Alors que Pape Diouf est dans les quartiers nord au volant de son gros 4x4, une de ses têtes de liste lui suggère plutôt de louer un van. « Il a eu l’honnêteté de rester lui-même sans faux-semblant. Il a répondu "oui aujourd’hui je suis riche, et je ne vais pas m’en cacher. Les gens verront qu’eux aussi, ils peuvent réussir" », en sourit Kaouther Ben Mohamed.