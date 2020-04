SOLIDARITE La start-up bordelaise HelloAsso, associée à plusieurs partenaires, vient de lancer une plateforme qui recense 150 associations ayant lancé des collectes d’urgence pour venir en aide aux populations les plus exposées durant la crise

L'entreprise HelloAsso accompagne les associations depuis 2009. — HelloAsso

A 20h j’applaudis, à 20 h 05 je donne. Alors que les Français se donnent rendez-vous tous les soirs sur leurs balcons pour rendre hommage au personnel soignant, la start-up HelloAsso propose d’aller plus loin, avec sa plateforme #20h05JeDonne.

En partenariat avec Ulule, KissKissBankBank et Givexpert, HelloAsso a regroupé sur cette plateforme (que l’on trouve à l’adresse don-coronavirus.org) quelque 150 associations organisant des collectes dans les domaines suivants : aide aux soignants ; aide aux publics fragiles (personnes isolées, handicapées…) et soutien à la vie quotidienne et sociale.

Et si après les applaudissements de 20h on passait à l’action ?

Sur https://t.co/1EgbLx0Vop aidez les #associations qui se mobilisent en urgence face à l’épidémie de #Coronavirus.

Vous voulez agir depuis chez vous ? Rejoignez le mouvement #20h05JeDonne. pic.twitter.com/9mpwioqsTx — HelloAsso (@helloasso) March 31, 2020

« Première solution de paiement gratuite des associations en France »

HelloAsso avait commencé par référencer des associations déjà présentes sur une page de son site, avant de décider d’élargir l’initiative en y associant des partenaires.

Entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus) fondée en 2009, HelloAsso est « la première solution de paiement gratuite des associations et des clubs en France. » Elle fournit aux 100.000 associations de toute la France qui ont rejoint sa plateforme, les outils numériques pour la gestion de leurs activités associatives (billetterie, vente en ligne, dons…).

Entièrement gratuite, HelloAsso est financée « par les contributions laissées par les internautes au moment de leur paiement. » Avec une contribution moyenne de 1,67 euro, l’entreprise a réalisé en 2019 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, pour assurer les frais de fonctionnement de la plateforme et salarier les 65 personnes qui y travaillent.