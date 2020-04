Le confinement peut être très difficile à supporter pour les personnes déjà fragiles psychiquement. — Nicolas Messyasz

Chacun voit midi à sa porte, on ne juge pas. Dans le contexte du confinement lié à l’épidémie de nouveau coronavirus, des lecteurs réussissent à tirer des bénéfices de cet isolement forcé (l’article est à la lire par ici). Pour d’autres, c’est plus compliqué, comme ceux qui se sont retrouvés coincés bien malgré eux chez papa-maman (à découvrir par là). Ce dont rêvent pourtant ces lecteurs de 20 Minutes, qui nous confient leur détresse morale et leur souhait de rompre le confinement pour rejoindre leurs proches :

« Je suis bloqué loin de mes parents. Je suis seul et déprimé. Est-ce que je peux finir le confinement chez eux ? » Hugo

« Mon neveu, étudiant, a le moral au plus bas. Il est bloqué à Lyon et demande s’il peut finir le confinement chez ses parents. C’est possible ? » Dico

« Je me questionne sur les règlements installés pour faire respecter le confinement… Si quelqu’un est dépressif, et que le fait de rester seul lui fait avoir des idées encore plus noires, sommes-nous en droit de l’accueillir ou devons-nous lui fermer la porte en "espérant" ? » Stéphanie

Voici les réponses que 20 Minutes a trouvées :

Les règles, rappelées, entre autres, sur le site du ministère de l'Intérieur, sont claires : il n’y a pas le droit de changer de lieu de confinement, que ce soit pour rejoindre sa petite amie, remonter le moral de son meilleur pote, rallier sa résidence secondaire, ou encore prendre part à un week-end en famille…

Cependant, l’assistance aux personnes vulnérables (âgées, malades ou en situation de handicap) constitue un motif familial impérieux autorisant les déplacements. Venir en aide à un proche que l’on estime, ou que l’on sait, en trop grande détresse morale pour rester seul entre-t-il dans ce champ ?

Nous avons eu beau éplucher les différents sites officiels en lien avec le Covid-19, et même appelé le numéro vert 0800 130 000 mis en place depuis le début de la crise, nous n’avons pas, ce jeudi, obtenu de réponse à cette question bien précise.

Pour les étudiants. Quoi qu’il en soit, les étudiants ne sont pas seuls au monde. « Un accompagnement social, sanitaire et psychologique est toujours assuré par les services de santé universitaire et les services sociaux des Crous », peut-on lire sur la page etudiant.gouv.fr. La majorité des services assurent « des permanences téléphoniques », ont mis en place « une boîte mail pour les demandes et prise de rendez-vous », assurent des « consultations et des téléconsultations », est-il précisé. Ils adaptent leur organisation en proposant aux étudiants des réponses aux demandes de soutien et d’écoute psychologique.

Le Crous de Bordeaux-Aquitaine propose un accompagnement sociale et psychologique, à l’ensemble des étudiants:



➡️Distribution de paniers alimentaires

➡️Permanences psychologiques



Découvrez le reportage que @francebleu a consacré à ces initiatives👉https://t.co/Ksb1EggIEm — Les Crous (@Cnous_LesCrous) March 27, 2020

Si vous êtes un étudiant avec un besoin d’une écoute, en raison d’une baisse de moral, il est ajouté que « vous pouvez vous rendre sur apsytude.com, partenaire de certains Crous, ou tout autre dispositif d’écoute et de soutien indiqué par votre Crous ».

Il existe également d’autres services d’écoute gratuits : Nightline (pour Paris), Fil santé jeune, SOS suicide phénix, SOS amitié, SOS écoute (01 45 39 40 00).

Bon, si jamais quelqu’un se sent pas très bien mentalement, etc et veut pas rencontrer de psy ou autre, j’ai une appli qui s’appelle APSYTUDE qui pourrait vous aider — 𝕸𝖆𝖓'𝖒𝖆𝖓' (@man_moon_mood) March 6, 2020

Pour les personnes vulnérables psychiquement. Sur la page du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, un onglet cible les personnes vulnérables psychiquement, qui demandent à qui elles peuvent s’adresser en cas de problème. Il leur est répondu que « les centres médico-psychologiques (CMP) renforcent leur accueil téléphonique pour que les personnes en situation de détresse psychique puissent obtenir une réponse et assurent les prises en charge en urgence des situations de crise. »

Retrouvez aussi sur le site de la FFP le communiqué de la Fédération Nationale des CMPP qui donne les indications pour maintenir l'offre de soins :https://t.co/g4uNey0cxf pic.twitter.com/jlVwQB7BzI — Fédération Française de Psychiatrie (@FPsychiatrie) March 30, 2020

Pour conserver un lien social. Un coup de fil, un SMS, une boucle WhatsApp… Les moyens ne manquent pas pour conserver un lien social et se montrer proche, par la pensée, de la personne qui nous inquiète. 20 Minutes vous concocte même chaque jour une newsletter pour que vous restiez positifs chez vous (côté humeur, hein).

