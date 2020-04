Des masques vendus dans la rue à Brooklyn (New York), le 31 mars 2020. — Braulio Jatar / SOPA Images/Sipa

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le nouveau coronavirus a continué mercredi sa course cruelle à une vitesse « quasi exponentielle », fauchant des vies aux quatre coins du monde dont celle d’un bébé de six semaines aux Etats-Unis, devenu l’une des plus jeunes des 47.000 victimes de la pandémie. Plus de 900.000 cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, dont 210.000 aux Etats-Unis où la maladie progresse le plus vite. Faute de capacité suffisante de dépistage, ces bilans sont très probablement bien en dessous de la réalité. Malgré des mesures de confinement qui concernent près d’un habitant de la planète sur deux, les bilans sont de plus en plus lourds : plus de 13.000 morts en Italie, de 9.000 en Espagne, de 4.500 aux Etats-Unis, de 4.000 en France…

Le gouvernement a lancé des études sur le futur déconfinement des Français et des Françaises. Et cela s’annonce complexe, à en croire le Premier ministre, Edouard Philippe, qui s’exprimait face à une mission d’information à l’Assemblée nationale. Le chef du gouvernement espère pouvoir soumettre une ébauche de stratégie « dans les jours, la semaine qui viennent », alors que l’on est dans la troisième semaine de confinement pour éviter la propagation du coronavirus.

L’enseigne de chaussures André, plus que centenaire, est la première entreprise française victime du coronavirus : elle a été placée en redressement judiciaire après avoir dû fermer tous ses magasins et perdu près de 4 millions d’euros en quinze jours. Achetée il y a dix-huit mois par le site de vente en ligne Spartoo, l’enseigne, qui a dégagé en 2019 un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros mais essuyé 10 millions de pertes, compte quelque 600 salariés dont l’emploi est désormais menacé. André a déposé son bilan le 23 mars et la décision de placement en redressement judiciaire a été validée mardi par le tribunal de commerce de Grenoble, où se trouve le siège de Spartoo, a affirmé mercredi le PDG du groupe Boris Saragaglia.