EPIDEMIE L’arrivée par avion de six premiers patients est prévue ce mercredi à l’aéroport de Blagnac, avant celle de douze autres d’ici à vendredi

Lors d'un pont aérien entre Mulhouse et Bordeaux pour transporter des patients covid-19 dans un état grave. (Illustration). — Maucorps/Armee de l'air/SIPA

Le premier pont sanitaire aérien entre le Grand Est et Toulouse a lieu ce mercredi.

D’ici à vendredi, 18 patients vont être acheminés de Colmar et Mulhouse vers des établissements publics et privés de Toulouse et Montauban.

La solidarité entre établissements se traduit aussi par le départ d’une cinquantaine de soignants vers l’Ile-de-France pour renforcer les équipes de réanimation saturées.

La première rotation sanitaire aérienne entre le Grand Est et Toulouse a lieu ce mercredi. Six patients positifs au Covid-19 et dans un état grave sont attendus en début d’après-midi sur le tarmac de l’aéroport d’affaires de Toulouse-Blagnac pour être pris en charge par les services d’urgence de la Ville rose.

[#coronavirus #Occitanie] Dans le cadre de la solidarité nationale, 18 patients du Grand Est sont en cours de transfert aérien vers des établissements hospitaliers publics et privés, à Toulouse/Montauban. D'autres soignants vont partir en renfort à Paris.https://t.co/Xi9e7ku8md — ARS Occitanie (@ARS_OC) April 1, 2020

Ces malades, sous assistance respiratoire, étaient jusqu’à présent admis dans les centres hospitaliers de Mulhouse et de Colmar, aujourd’hui en situation de saturation, notamment en réanimation.

"Notre fierté c'est vraiment d'aider les autres régions" Pr Vincent Bounes chef de service du SAMU 31

Accueil des patients du grand est en Occitanie pic.twitter.com/jz18Xdd62j — CHU de Toulouse (@CHUdeToulouse) April 1, 2020

Ce sont donc ceux du CHU de Toulouse, des cliniques toulousaines de l’Union, des Cèdres et de la Croix du Sud, ainsi que le centre hospitalier de Montauban, qui vont prendre le relais pour les soigner.

Pour faciliter ces transferts, les équipes du SMUR seront accompagnées des forces de l’ordre.

Jeudi et vendredi, d’autres vols sont prévus et doivent permettre d'acheminer 12 autres patients indique l’Agence régionale de santé dans un communiqué. Ils seront pris en charge dans les mêmes établissements de santé.

« L’effort déjà réalisé pour augmenter les capacités d’accueil en réanimation en Occitanie, et la coordination exemplaire des établissements d’hospitalisation publics et privés a permis d’organiser très rapidement la prise en charge de ces patients », indique l’ARS Occitanie.

Des soignants toulousains en Ile-de-France

La solidarité de la région Occitanie, moins touchée que d’autres, se traduit aussi par l’envoi de moyens humains vers l’Ile de France. Ainsi, 50 soignants, spécialistes de la réanimation, vont aller prêter main-forte à des équipes hospitalières de la région parisienne. « Une première équipe de cinq infirmières partira de Toulouse ce mercredi pour cette mission d’appui », précise l’ARS.