La ville de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Illustration. — E. Estrade / AFP

Marche arrière. Le maire de Sanary-sur-Mer, dans le Var, a adopté un nouvel arrêté mardi, non pas pour contraindre d’avantage les habitants en cette période de confinement, mais pour annuler les trois premiers adoptés la semaine dernière.

Fernand Berhnard avait d’abord obligé la population à acheter plus d’une baguette dans les boulangeries, pour éviter les sorties. Des sorties qu’il a ensuite interdites à plus de 10 mètres de son domicile dès lundi matin. Et ce dans le but d’assurer « la sécurité sanitaire, tout simplement », confiait-il à 20 Minutes.

« J’en reprendrai un le lendemain »

Mais ces mesures drastiques ont fait parler de Sanary-sur-Mer dans toute la France. Au point que le préfet du Var, Jean-Luc Vidaine, a « jugé indispensable qu’un juge soit appelé à se prononcer sur le sujet ». Fernand Berhnard ne semblait pas inquiet et annonçait à 20 Minutes que « si la justice casse l’arrêté, [il] en reprendrai[t] un le lendemain ».

"#FernandBerhnard est convoqué devant le tribunal correctionnel de Marseille le 8 juin pour détournements de fonds publics, prise illégale d’intérêts et favoritisme."



Le maire de Sanary-sur-Mer attaqué pour ses arrêtés drastiques https://t.co/ntZ6PkwjZr via @20minutes — Madjid Cherifi (@madjidcherifi) April 1, 2020

Il en a finalement pris un le jour même, mais pour annuler ses précédents. La fondation 30 Millions d'amis l’avait également menacé de saisir le tribunal administratif, s’il ne retirait pas son arrêté sur l’interdiction de sortie de plus de dix mètres de son domicile, difficilement applicable lorsqu’on est propriétaire de chien.