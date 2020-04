Un panneau routier rappelle aux automobilistes de rester chez eux, à Los Angeles le 31 mars 2020. — Image Press Agency/Sipa USA/SIPA

La pandémie de Covid-19 est la pire crise mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, a estimé mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en faisant part de ses craintes de voir davantage de conflits dans le monde. Interrogé lors d’un échange avec des médias sur ce qui motivait cette qualification de « pire crise mondiale depuis que l’ONU a été fondée » il y a soixante-quinze ans, il a répondu que c’était « la combinaison d’une maladie menaçante pour tout le monde et d’un impact économique conduisant à une récession sans précédent dans un passé récent ». « La combinaison de ces deux facteurs et le risque de voir une instabilité accrue, des violences accrues, des conflits accrus » font de cette crise « le plus grand défi pour nous depuis la Seconde Guerre mondiale ». C’est aussi la crise « qui demande la réponse la plus forte et la plus efficace », qui ne peut passer que « par la solidarité et le rassemblement de tous en abandonnant les jeux politiques et en comprenant que l’humanité est en jeu », a ajouté Antonio Guterres.

La France, qui a franchi le cap des 3.500 morts du coronavirus, continue mercredi d’évacuer des malades pour soulager les régions les plus saturées avec, pour la première fois depuis l’Ile-de-France, deux TGV médicalisés qui rejoindront la Bretagne. Le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran seront auditionnés ce mercredi à l’Assemblée nationale par la mission d’information, pour parler de « l’impact, de la gestion et des conséquences » de l’épidémie. Trois mois jour pour jour après la première alerte de l’Organisation mondiale de la Santé sur des pneumopathies inexpliquées en Chine, la France a enregistré mardi une nouvelle hausse record du nombre de morts du coronavirus : 499 en 24 heures, soit un décès toutes les trois minutes. Selon le dernier bilan des autorités, l’épidémie a tué 3.523 personnes. Le nombre de patients en réanimation a, lui, plus que doublé en une semaine et atteignait mardi soir 5.565 (+458). Le nombre de décès en France dépasse désormais le bilan officiel en Chine (3.305). Mais de nombreux experts, se basant notamment sur le nombre élevé d’urnes funéraires que les familles ont commencé à récupérer en Chine, jugent le nombre officiel chinois largement sous-estimé.

Le monde du football en deuil. Ancien président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009, Pape Diouf (68 ans) est décédé du coronavirus. Annoncée par la chaîne de télévision publique du Sénégal RTS, l’information a été confirmée à l’AFP par une source proche de la famille. Pape Diouf devait être rapatrié de Dakar à Nice en avion sanitaire mais son état s’est dégradé, l’avion n’a pas pu décoller et il est décédé sur le sol sénégalais, selon la même source. Atteint par le coronavirus et sous assistance respiratoire, Diouf avait été hospitalisé à Dakar.