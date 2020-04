Coronavirus EN DIRECT : Des TGV médicalisés partent désormais d’Ile-de-France… Une centaine de malades doivent être évacués aujourd’hui…

7 h 59 : Data

Le Financial Times fournit toujours des graphiques très utiles pour lire l’évolution de l’épidémie mais attention : la clef de lecture a changé. Désormais John Burn-Murdoch montre l’évolution du nombre de cas dans la semaine passée (le point de données d’aujourd’hui compte tous les décès depuis sept jours). Quand la courbe monte : l’épidémie accélère, quand la courbe baisse, elle ralentit. Et toujours : il s’agit d’une échelle logarithmique, pas une échelle plate (où un centimètre vaut toujours la même valeur).

Naturally, we’re looking at deaths too.



Here are rolling new weekly deaths by country:

• Deaths lag cases, but Italy close to turning the corner here too

• 1000s of new deaths each week in the US, and that weekly increase is accelerating. US still weeks from turning the corner pic.twitter.com/kd1LLyU11q