Le 3 février, un impressionnant mouvement de terrain, conséquence du passage de la tempête Gloria, rendait impraticable la RN116, dans les Pyrénées-Orientales. L’axe, bardé de fissures et de crevasses, avait été fermé à la circulation, coupant l’accès aux montagnes et mettant le tourisme en péril, avaient déploré des professionels.

Des travaux, pour permettre la réouverture de cette route centrale dans le département, avaient été entrepris le 18 février. Mais avaient dû être suspendus, au début de l’épidémie de Covid-19, le 17 mars. « L’entreprise nous a informés être contrainte de cesser toute activité sur ce chantier, indique la préfecture. Les règles de confinement généraient des difficultés pour les approvisionnements de matériaux sur le chantier qui s’ajoutaient à des difficultés pour mettre en place les gestes barrières. »

Les dégâts sur la RN 116 ont évolué depuis hier. Le mouvement de terrain est toujours en cours. Les expertises se poursuivent. Déviations par :

👉A61, A66, et RN 20

👉par D117 et D 118 pour les VL inférieurs à 7,5 tonnes

👉accès Garroxtes uniquement pour riverains et secours. pic.twitter.com/8mpY6mBui3