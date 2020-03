Un Vélo'v à Lyon — C. Villemain

Dans toutes les villes de France, les abonnements des vélos en libre-service, déployés par JC Decaux, seront gratuits durant un an. Mais uniquement pour les personnels soignants. C’est ce qu’a annoncé le groupe ce lundi dans un communiqué, précisant avoir observé une hausse des locations de ses bicyclettes à proximité des hôpitaux, notamment celui d’Edouard Herriot à Lyon et ceux de la Timone et de Saint-Joseph à Marseille. Un geste de « solidarité » précise le groupe.

L’opération concerne de fait les villes de Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Nancy, Mulhouse, Amiens, Créteil, Besançon, Rouen, Cergy-Pontoise.

Une attestation à fournir

Pour bénéficier de cet abonnement gratuit, les personnels soignants doivent adresser un justificatif, attestant de leur activité professionnelle à l’adresse mail : contact.cyclocity@jcdecaux.com, en précisant la ville concernée.

La personne recevra en retour un code à usage unique, valable 12 mois, qui peut être utilisé aussi bien par un primo-abonné que pour renouveler un abonnement en cours. Pour les soignants non-abonnés : dès réception de leur code, ils pourront souscrire un abonnement annuel en ligne sur le système de leur choix (site web du service VLS concerné ou sur les applications mobiles « bicloo officiel » ou « Velo’v officiel » pour Nantes et Lyon) et saisir ce code au moment du paiement.

Pour les soignants ayant déjà un abonnement, le code leur permettra de renouveler leur abonnement gratuitement pour une période d’un an.