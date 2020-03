Dans un hôpital de Bordeaux, le 25 mars 2020 (image d'illustration). — UGO AMEZ/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France accélère encore ce lundi les évacuations de malades du coronavirus depuis le Grand-Est, particulièrement touché, alors que l’épidémie ne cesse de s’étendre, avec plus de 2.600 morts, parmi lesquels l’ancien ministre Patrick Devedjian. Dimanche, des hélicoptères de l’armée française et un avion militaire allemand ont acheminé des malades du Covid-19 de cette région vers le sud-ouest de l’Allemagne, et des TGV médicalisés ont évacué des patients vers la Nouvelle-Aquitaine. Le nouveau coronavirus a causé 292 nouveaux décès enregistrés à l’hôpital en vingt-quatre heures en France, portant le bilan à 2.606 morts depuis le début de l’épidémie en décembre, selon les dernières données publiées dimanche soir : 40.174 cas d’infection au Covid-19 ont été confirmés dans le pays (contre 37.575 samedi), et 19.354 personnes sont hospitalisées (contre 17.620 la veille).

Le régulateur du médicament aux Etats-Unis (FDA) a autorisé dimanche contre le coronavirus, uniquement à l’hôpital, la chloroquine et l’hydroxychloroquine, traitements antipaludiques sur lesquels le président Donald Trump fonde les plus grands espoirs. Dans un communiqué, le département de la Santé a indiqué que la FDA donnait son feu vert pour que ces traitements soient « distribués et prescrits par des médecins aux patients adolescents et adultes hospitalisés atteints du Covid-19, de manière adaptée, quand un essai clinique n’est pas disponible ou faisable ».

Donald Trump a un message pour le prince Harry et son épouse Meghan, qui viennent de s’installer en Californie : il ne veut pas que les Etats-Unis payent pour leur protection. « Je suis un grand ami et un grand admirateur de la reine et du Royaume-Uni », a-t-il tweeté. Evoquant la décision d’Harry et Meghan de renoncer à s’installer de manière permanente au Canada et de déménager en Californie, il a ajouté : « Les Etats-Unis ne paieront pas pour leur protection ». « Ils doivent payer ! », a-t-il conclu, sans donner les raisons de cet emportement soudain. Le couple a fait savoir dans un communiqué qu’il n’avait pas l’intention de solliciter le gouvernement pour sa sécurité, rapporte la BBC.