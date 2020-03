Illustration d'un contrôle de police pendant le confinement à Rennes. — J. Gicquel / 20 Minutes

Certains ont bien du mal à respecter les règles en période de confinement. Jeudi, un jeune homme de 17 ans a été interpellé par les policiers dans le quartier de la Bourdonnaye à Vannes, rapporte Ouest-France. C’était la quatrième fois en deux jours que le jeune homme était contrôlé sans son attestation de déplacement dérogatoire.

Sanctionné d’une amende les trois premières fois, le mineur a finalement été placé en garde à vue à la quatrième infraction. Il en est ressorti quelques heures plus tard avec une convocation devant le juge des enfants. Il encourt une amende de 3.700 euros et une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.