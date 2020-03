Une grille de Loto. Illustration. — Raphaël Bloch / Sipa

La période de confinement s’annonce beaucoup plus douce pour ce joueur. Samedi soir, un internaute a remporté un jackpot record de 20 millions d’euros au Loto en cochant en ligne les cinq bons numéros (22, 23, 26, 32, 35) et le numéro chance (5). Selon le site TirageGagnant.com, il s’agit là du deuxième plus gros gain jamais remporté sur Internet et du sixième plus gros jackpot Loto remporté depuis 1976 et la création de la loterie nationale.

La semaine dernière, la chance avait déjà souri à un joueur des Côtes-d’Armor qui avait remporté la jolie somme de 17 millions d’euros à l’EuroMillions.