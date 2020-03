Illsutration du marché de Wazemmes, à Lille, le 22 mars, pendant le confinement. — Sarah Alcalay / SIPA

Changement de cap. Après avoir annoncé, le 23 mars, interdire la tenue des marchés en plein air, le gouvernement a assoupli, vendredi, sa position et rendu public un nouveau protocole sanitaire, pendant la période de confinement. Une décision qui permet à la ville de Lille de rouvrir ses 19 marchés ainsi que les halles de Wazemmes. Le préfet du Nord a, en effet, donné son aval, ce dimanche, à la demande lilloise.

« La ville a toujours été opposée à cette décision du gouvernement, souligne la mairie de Lille, dans un communiqué. D’abord parce qu’elle repose à tort sur l’idée qu’il est toujours possible de s’approvisionner auprès des grandes surfaces […] et parce que la fermeture des marchés est contraire au modèle de consommation et de qualité alimentaire que nous défendons qui privilégie la production locale et les circuits courts. »

Les Verts avaient, vendredi, dénoncé la décision du préfet d’interdire les marchés lillois, estimant « moins dangereux de se rendre à un marché de plein air que dans une grande surface » et exprimant leurs « inquiétudes vis-à-vis de cette distorsion de concurrence aux dépens des petits producteurs locaux ».

Contrôles par les forces de l’ordre

Dans le Pas-de-Calais, le préfet a également autorisé le retour de marchés locaux dans les 46 communes – notamment Arras, Calais, Boulogne-sur-Mer ou Saint-Omer – qui avaient demandé une dérogation, précisant que « les forces de l’ordre pourront être amenées à procéder à des contrôles, pour s’assurer du respect des prescriptions ».

Les marchés ne restent autorisés que pour la seule installation des commerces alimentaires et sont toujours interdits sans dérogation préfectorale.