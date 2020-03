L'hôpital de la Charité à Berlin, en Allemagne, accueille des patients français atteints du Covid-19. — Markus Schreiber/SIPA

Les transferts par l’armée allemande de patients français, mais aussi italiens, gravement atteints par le nouveau coronavirus se sont accélérés en Allemagne, samedi.

L’hôpital de la Charité à Berlin devait ainsi accueillir six patients français en soins intensifs.

Ces dernières semaines, des patients avaient déjà été pris en charge par des hôpitaux des régions frontalières comme la Sarre ou la Rhénanie-Palatinat.

Les transferts par l’armée allemande de patients français et italiens gravement atteints par le nouveau coronavirus se sont accélérés en Allemagne, samedi. L’hôpital de la Charité à Berlin devait ainsi accueillir six patients français en soins intensifs. Les malades devaient être acheminés depuis Strasbourg par hélicoptère, ont annoncé l’établissement et la mairie de Berlin.

L’Allemagne, qui compte plus de 48.000 cas officiellement déclarés de Covid-19 et environ 400 morts, a aussi accueilli, samedi, six malades italiens. Ces dernières semaines, des patients français et italiens avaient déjà été pris en charge par des hôpitaux des régions frontalières comme la Sarre ou la Rhénanie-Palatinat.

Evacués par hélicoptère

Côté français, une première évacuation effectuée par un hélicoptère militaire avait déjà été conduite, samedi matin, dans le cadre de l’opération Résilience. Il s’agit de deux patients gravement atteints par le coronavirus, transportés de Metz vers l’hôpital d’Essen, dans l’ouest de l’Allemagne.

Selon François Braun, chef du service des urgences du centre hospitalier régional (CHR) de Metz, interrogé par l’AFP, une nouvelle rotation vers l’Allemagne d’un hélicoptère militaire, avec deux autres patients, sera « probablement » réalisée dimanche en début d’après-midi.

D’autres transferts de malades devraient être décidés au fur et à mesure, selon l’évolution de la situation, a précisé le médecin. Depuis le début de l’épidémie, « une petite dizaine » de malades atteints de la maladie Covid-19 a également été transportée par des ambulances dans des établissements hospitaliers allemands, selon lui.

« Soutien et solidarité »

Lundi, deux malades du coronavirus avaient été héliportés vers Hambourg, dans le nord de l’Allemagne, par des appareils sanitaires civils allemands, parmi d’autres transferts vers l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg effectués par voie terrestre ou aérienne.

La ministre française des Armées, Florence Parly, a indiqué s’être entretenue avec son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer et a sur Twitter remercié « profondément nos amis allemands pour leur soutien et solidarité ».

Selon un nouveau bilan établi vendredi par la préfecture de région et l’Agence régionale de santé, 3.607 personnes étaient hospitalisées vendredi dans le Grand Est, dont 747 en réanimation. Le nombre total de décès dus au coronavirus s’élève à 660 depuis le début de l’épidémie dans cette seule région.