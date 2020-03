Illustration du jeu de société Blanc Manger Coco. — C. Allain / 20 Minutes

L’apéro-confinement​ a son jeu ! On connaissait Blanc-manger Coco sous forme de cartes, le voici en numérique. Et 100 % gratuit. L’annonce a été faite hier sur la page Facebook du jeu vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires.

Et comme dans une boîte de jeu, les créateurs de Blanc-manger Coco indiquent ce qu’il faut faire avant de jouer. « Attendez bien qu’il charge (ça peut prendre un moment si il y a trop de monde) et ne cliquez pas sur les pubs à côté du jeu » puis « Pour jouer avec des amis, l’un d’entre vous doit cliquer sur "Créer une salle" puis donner le code en haut à droite aux autres joueurs qui cliquent sur "Rejoindre une salle" et mettent le code ».

Notre dossier sur le confinement​

Reste à savoir ce que vous boirez entre deux éclats de rire.