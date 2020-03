Certais citoyens chinois laisseraient-ils éclater leur colère contre le gouvernement et les autorités pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus ?

C’est ce que laisse penser un post Facebook partagé près de 3.000 fois, et montrant plusieurs vidéos d’échauffourées sur un pont entre la police et des civils – pour certains porteurs de masques de protection – parfois très remontés, certains renversant un fourgon de police, d’autres frappant les forces de l’ordre avec leurs boucliers.

« Ca chauffe en Chine…… Selon certaines informations, des vidéos de protestations violentes dans la province du Hubei en Chine commencent à apparaître (et disparaître très vite) des réseaux sociaux chinois. La police est prise pour cible, la population semble remontée contre les autorités, des agents sont lynchés et battus par la foule, des véhicules de police détruits, des renforts sont en train d’être déployés dans différentes villes », affirme la légende illustrant ces images.

Si ces images sont reprises dans de nombreux pays, on les retrouve aussi sur l’application Telegram dans un groupe d’internautes chinois comptant près de 30.000 membres.

Elles apparaissent en outre dans un fil Twitter anglophone mis en ligne le 27 mars, qui évoque des tensions sur le pont Jiujiang Yantze, reliant les provinces de Hubei (d’où est partie l’épidémie de coronavirus) et de Jiangxi.

Here is another view of Hubei residents flipping over a Jiangxi police van.



What's nice about this view is that it clearly shows the Hubei police simply watching, if not helping, the Hubei civilians destroy Jiangxi police vehicles. pic.twitter.com/ueVKHbGxB5