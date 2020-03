HEURE D'ETE Dimanche 29 mars, à 2 h du matin, on passe à l’heure d’été et on perd une heure de confinement

Passage à l'heure d'été ce week-end, on va dans quel sens ? — 20 Minutes

Une heure de plus ou une heure de moins ? Ce dimanche 29 mars, à 2 h du matin, on passe à l’heure d’été. Il sera donc 3 h du matin. On avancera nos horloges d’une heure, ce qui nous fera perdre soixante minutes de sommeil dans la nuit. Mais bonne nouvelle ! Nous allons aussi perdre une heure de confinement ! Et le soleil se couchera plus tard.

Cette mécanique, instaurée en France en 1976, va bientôt se terminer. Le 26 mars 2019, les eurodéputés ont voté la fin du changement d’heure saisonnier. La réforme devrait entrer en vigueur en 2021 quand les Etats membres de l’Union européenne auront choisi l’heure qu’ils veulent garder.

Celle d’été ou celle d’hiver ?

En 2019, une consultation lancée en France par l’Assemblée nationale a reçu plus de deux millions de réponses. 83,71 % des citoyens qui ont répondu étaient favorables à la suppression du changement d’heure. Parmi eux, 59,17 % préféraient rester à l’heure d’été.