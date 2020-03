Des patients vont être évacués en train du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

C’est un convoi exceptionnel qui rejoindra dimanche la Nouvelle-Aquitaine. Deux trains médicalisés vont transporter 48 patients du Grand-Est atteints du coronavirus, aussi connu sous le nom de Covid-19, vers la région selon l’Agence Régionale de Santé. Ils seront pris en charge dans 10 hôpitaux publics et privés.

« On se doit de participer à l’effort national alors que pour le moment nous sommes plus épargnés que d’autres par cette épidémie », assure Michel Laforcade, le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Un train prendra la direction de Poitiers tandis qu’un autre rejoindra Bordeaux puis Bayonne.

Coronavirus : Six nouveaux patients de Mulhouse évacués par avion vers le CHU de Bordeaux https://t.co/XThbE2aa3K via @20minutesBord pic.twitter.com/JWEeVcVang — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) March 27, 2020

Un avion militaire en provenance de Mulhouse (Haut-Rhin) a atterri ce vendredi en début d’après-midi à Bordeaux pour une nouvelle évacuation sanitaire de six patients atteints du Covid-19. C’était le second vol de ce type en six jours entre les deux villes.