La période de confinement oblige les Français à stocker de la nourriture pour éviter de sortir trop souvent faire ses courses. Mais tous les produits ne peuvent être gardés aussi longtemps et dans les mêmes conditions. Pour cela, la CLCV, association nationale de consommateurs et d’usagers, a listé les durées de vie selon les types de conservation des produits parmi les plus fréquemment consommés.

"#confinement Comment éviter de faire ses courses trop fréquemment... Mais aussi échapper à l'intoxication alimentaire ? Bien conserver ses #aliments 🍎🍆🥚🥫🥩🥖est l'une des clés. Nos conseils 👉 https://t.co/Uhz0Owxx5L pic.twitter.com/y2SVPFLzi9 — CLCV (@clcvorg) March 23, 2020

Peut-on surgeler des produits laitiers ? Pourquoi ne peut-on pas mélanger tous les fruits dans une corbeille ? Faut-il mettre ses légumes au réfrigérateur ? Dois-je jeter mes pâtes si la date de durabilité minimale est dépassée ? Il est important de connaître la durée de vie de ses aliments pour établir ses menus et d’éviter le gaspillage. 20 Minutes vous donne quelques informations.