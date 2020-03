Il est impératif, quel que soit le motif, de remplir son attestation de déplacement dérogatoire et d'être muni d'une pièce d'identité. — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Depuis mardi, une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur. Le document encadre plus strictement les déplacements de chacun en cette période de confinement imposé pour enrayer la propagation du coronavirus. Les lecteurs de 20 Minutes se posent encore beaucoup de questions sur la façon dont ils doivent le remplir, à quelle fréquence, sous quelle version… Exemples :

« En cochant dans l’attestation la case déplacements pour assistance aux personnes vulnérables (en l’occurrence ma mère de 95 ans), puis-je l’utiliser pour faire ses courses sans avoir besoin d’une autre dérogation ? », Laura

« J’ai fait plusieurs impressions de la première attestation. Puis-je les utiliser quand même ? », Jojo

« Je connais des personnes qui doivent rédiger les attestations à la main [car ne possédant pas d’imprimante]. Elles se demandent si elles doivent recopier tous les motifs et cocher une case ou si elles peuvent copier uniquement leur motif de sortie », Coline

« On nous a habitués à éviter le gaspillage et à limiter la consommation de papier. Or, on nous demande en ce moment de présenter un papier différent pour chaque sortie. Ne pourrait-on pas avoir une attestation avec une grille de plusieurs lignes dans laquelle on pourrait noter chaque sortie sur plusieurs jours (ou semaines) ? », Sylvie

« Je connais quelqu’un qui ne sait pas lire, ni écrire… Comment peut-il faire pour être en règle ? », Vincent

Voici les réponses que 20 Minutes a trouvées pour vous

A l’heure actuelle, l’attestation ne peut être présentée depuis un smartphone. Mais le ministère de l’Intérieur précise « étudier la possibilité de mettre en place un dispositif digital et mobile ». Dans cette attente, il convient de continuer à l’imprimer ou à la recopier à la main. A priori, rien n’interdit d’utiliser des feuilles de brouillon ou le verso du document.

Il faut garder en tête que l’attestation de déplacement dérogatoire est à usage unique et nominatif. Chacun doit donc remplir une attestation différente, en indiquant le motif et la date de sortie, à chacun de ses déplacements. Et être toujours muni de son titre d’identité lorsqu'il est à l'extérieur de son domicile ou de son lieu de travail. Par ailleurs, l'attestation doit être renseignée à l’aide d’un stylo à encre indélébile.

Il est possible d’utiliser pendant quelque temps encore l’ancien modèle d’attestation de déplacement dérogatoire, mais en y ajoutant impérativement l’heure de sortie à la main. Dans l'absolu, il est nécessaire de recopier la partie correspondant à son identité, la mention « certifie que mon déplacement est lié au motif suivant autorisé par l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 », mais aussi la ligne correspondant au motif, le lieu, l’heure, la date et la signature.

Enfin, pour ce qui est des personnes illettrées, elles peuvent évidemment faire appel à un proche, à un voisin ou à une connaissance. En respectant toujours les gestes barrières.

Au besoin, elles peuvent se rendre dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche de leur domicile pour être accompagnées dans la rédaction de leur attestation de déplacement dérogatoire.

Pour que vous y voyiez plus clair, 20 Minutes s’emploie à répondre à vos interrogations, que vous pouvez nous adresser en suivant la marche à suivre ci-dessous. Merci par avance (et prenez soin de vous) !