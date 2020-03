Une plage corse sous la neige — Elise Bretaud / AFP

La Haute-Corse, placée par Météo-France en alerte orange pour la neige et le verglas jusqu’à 18 h ce jeudi, a connu des coupures d’électricité, touchant 2.300 foyers au plus fort, mais qui ont été toutes réparées dans l’après-midi, selon EDF Corse.

« Des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes » étaient attendues sur le nord de l’île de Beauté où les flocons tombaient « depuis mercredi et dès 300-500 mètres d’altitude jeudi », écrit Météo-France.

« Les températures sont généralement négatives au-dessus de 500-600 mètres, ce qui provoque du regel et des routes potentiellement verglacées dès la moyenne altitude », met en garde l’organisme, annonçant des conditions de circulation « difficiles ». Sur la journée complète étaient attendus 7 à 15 cm de neige entre 500 et 800 mètres d’altitude et 15 à 30 cm au-dessus de 800 mètres.