Un contrôle de confinement le 26 mars 2020 à Toulouse. — A. Boissière - DDSP31

Aux grands maux, les grands moyens. Ce jeudi matin à Toulouse, au jour 10 du grand confinement pour cause de coronavirus, les polices municipale et nationale ont conjointement procédé à un vaste contrôle des habitants en vadrouille du côté du quartier Arnaud-Bernard, en centre-ville. Piétons, cyclistes, passagers des bus, automobilistes, quelque 300 personnes ont été priées de produire leur fameuse dérogation. Seul le ministère de l’Intérieur communique sur le nombre de verbalisations mais selon nos sources une trentaine de PV à 135 euros ont été distribués. En particulier à ceux qui n’avaient aucun document et vivent tellement confinés qu’ils ignoraient apparemment qu’il en fallait un.

[#COVID19] #Interpellations

Mobilisés dans tous les quartiers de #Toulouse pour faire respecter le confinement, les policiers nationaux ont procédé à des verbalisations aux Izards et au Mirail, où ils ont interpellé deux récalcitrants pour outrage, rébellion et violences. pic.twitter.com/SWs8EEVuLM — Police Nationale 31 (@PoliceNat31) March 26, 2020

La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) indique que des contrôles de ce type sont menés jour et nuit, dans le métro et toute l’agglomération. Certains tournent immanquablement au vinaigre. Mardi soir, la brigade spécialisée de terrain (BST) du Mirail a intercepté dans le quartier de la Fourguette deux jeunes, de 19 et 23 ans, à scooter. Sans casque et sans dérogation. Ils ont insulté les policiers et ont tenté de les frapper. Ils ont fini confinés en cellule de garde à vue.

Le même soir à Tournefeuille, un homme a réussi l’exploit d’être verbalisé deux fois en deux jours. Pour lui, la douloureuse a grimpé jusqu’à 1.500 euros.