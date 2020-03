CORONAVIRUS Le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de la Santé, Olivier Veran, ont signé un décret autorisant la prescription de l’hydroxychloroquine et de l’association lopinavir/ritonavir contre le Covid-19

La chloroquine et hydroxychloroquine ont montré des résultats prometteurs contre le coronavirus. — GERARD JULIEN / AFP

Un décret signé par le Premier ministre et le ministre de la santé autorise la prescription de l’hydroxychloroquine, et de l’association lopinavir/ritonavir contre le Covid-19.

Mais face à l’engouement suscité par l’hydroxychloroquine et le risque de rupture de stock, le décret encadre également sa vente dans les pharmacies, uniquement dans le cadre d’une prescription initiale, et non pas contre le Covid-19

Le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Veran, ont signé ce jeudi un décret autorisant la prescription de plusieurs molécules contre le Covid-19. Ce décret autorise notamment la prescription de Plaquenil, l'un des médicament à bas d’hydroxychloroquine, mais aussi du Kaletra avec l’association lopinair/ritovanir, contre le Covid-19.

« Par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile », détaille le décret.

La vente d’hydroxychloriquine encadrée

Il va donc plus loin que le Haut conseil de la santé publique qui recommandait, en milieu de semaine, une utilisation de l’hydroxychloroquine pour les cas d’infection au Covid-19 les plus graves. Une première victoire pour le professeur Didier Raoult de l’IHU de Marseille, qui prônait le recours à cette molécule pour traiter le Covid-19.

Dans le cadre de l'urgence sanitaire, l'hydroxychloroquine peut être prescrite en traitement du COVID-19. Merci à @olivierveran pour son écoute.https://t.co/NX2H6iwI07 — Didier Raoult (@raoult_didier) March 26, 2020

Il a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter, en « remerciant Olivier Veran pour son écoute ». Ses travaux préliminaires, une étude sur les effets de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19 sur une vingtaine de patients, ont provoqué des divisions au sein de la communauté scientifique, entre ses soutien, et ses détracteurs.

Le gouvernement encadre également par ce décret la délivrance de Plaquenil, l’un des principaux médicaments contenant de l’hydroxychloroquine, par les pharmacies. « La spécialité pharmaceutique Plaquenil et les préparations à base d’hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d’un renouvellement de prescription émanant de tout médecin », détaille le décret. Vous ne pourrez donc vous procurer d’hydroxychloroquine que pour les prescriptions initiales, et non pas contre le Covid-19. Une décision pour éviter les ruptures de stock face à l’engouement suscité par la molécule.