Des lits installés en plein air, des patients emmitouflés dans des couvertures, des mères qui tiennent leur bébé dans les bras… A en juger par une série de photos partagées sur les réseaux sociaux et par la légende qui l’accompagne, la situation sanitaire liée au coronavirus serait tellement grave en Italie que des hôpitaux se retrouvent obligés d’installer certains de leurs malades à l’air libre.

« C’est l’Italie. Il n’y a plus d’espace dans les hôpitaux. Réfléchissez à deux fois avant de mettre votre pied à l’extérieur de la maison », affirmait ainsi le commentaire d’un post Facebook reprenant ces différents clichés – mais supprimé depuis.

Une affirmation et des photos que l’on retrouve aussi dans plusieurs tweets rédigés en anglais.

This is italy. There is no more space in the hospitals. Think twice before you put your foot outside the house..... pic.twitter.com/HsrHPPzywx