Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations sur le Covid-19. — thedarknut/illustration

Le coronavirus, on en mange à tous les repas, voire on en grignote toute la journée, et à toutes les sauces. Scotché(e)s aux chaînes d’information en continu, à votre journal (en ligne ou pas) préféré, à la radio, aux réseaux sociaux… On a l’impression d’être au courant de la moindre news qui tombe : ici, une avancée dans la recherche pour trouver un antidote ou l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, là un démenti sur une rumeur virale, etc.

Pas facile, pour autant, de s’y retrouver dans ce flux d’informations, ou de mettre la main sur l’interlocuteur, le support grâce auquel vous trouverez une réponse précise à votre question du moment : puis-je aller chercher un proche qui vient d’être rapatrié de l’étranger à son arrivée à l’aéroport ? Dois-je encore appeler le 15 en cas de symptômes du coronavirus ? Ai-je le droit de sortir prendre l’air avec mon enfant étant donné qu’il est mineur ?

Pour que vous y voyiez plus clair, 20 Minutes va répondre à vos interrogations, que vous pouvez nous adresser en suivant la marche à suivre ci-dessous. Merci par avance (et prenez soin de vous) !