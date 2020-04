View this post on Instagram

• Slip • Pendant ces temps de confinement et de restez-chez-soi, @hermanitas__ change de cible et de produit : j’ai décidé de confectionner des caches-sexes pour mes voisins ! (J’aime beaucoup cette blague, désolée pour ceux qui la lisent ou l’entendent pour la 10ème fois déjà). Trêve de plaisanterie : depuis le début de cette sale affaire, j’alterne entre des périodes assez tranquilles, et des moments de panique (le tout depuis chez moi bien entendu). Du coup, depuis quelques jours, j’ai complètement arrêté de lire les médias, et olala je m’en porte 1000 fois mieux. Depuis quelques jours, j’ai plutôt décidé, comme énormément de couturières et créatrices en France, de mettre mon temps à profit pour coudre des masques. Au début pour mes voisins, ensuite pour des gens dans le besoin : priorité aux soignants et aux commerçants, éboueurs, chauffeurs de bus, employés en tout genres qui continuent à travailler. Grâce à la page @sauvetonsoignant qui met en relation les personnes qui cherchent avec celles qui font, dans chaque département, un cabinet d’infirmier(e)s de mon quartier a été approvisionné, et ce sera bientôt le cas d’un autre. Comme moi, même de chez soit, enfermé avec une machine à coudre, on peut être utile. Ouf ! Si c’est votre cas, n’hésitez plus. Certes les masques en tissu font polémique quant à leur niveau de protection, et soyons bien d’accord : ils ne protègent pas du covid19 mais peuvent tout de même éviter une projection de postillons et donc une propagation plus rapide de l’épidémie. Soyons bien d’accord sur autre chose : je fais les masques en accord avec deux amies médecins, l’une anesthésiste et l’autre urgentiste, et suite à de nombreux messages de soignants. Les personnes qui critiquent les masques en tissu sont en général sur les plateaux télé ou bien au chaud chez elles; les infirmières qui nous écrivent sont elles en pleine bataille, et préfèrent ça plutôt que rien. Alors à vos machines ! Pour le tuto, j’ai d’abord utilisé celui du CHU de Grenoble, puis celui de l’ @atelierdelacreation qui est plus rapide à faire. Du coton, du molleton, des élastiques... et c’est parti !! • • • #masques #masquesentissus #masqueslyon #lyon