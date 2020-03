Voici notre humble contribution — 20 Minutes

Plus que jamais, on réalise à quel point ils sont essentiels. En pleine crise du coronavirus, et alors que la France est confinée, les métiers qui « comptent » sont, malgré eux, mis en avant. Soignants, hôtesses de caisse, policiers, éboueurs, livreurs, agriculteurs… Ils et elles bravent chaque jour la peur, la fatigue ou le danger pour permettre à toute la population de continuer à vivre au mieux.

Si, à 20 heures, vous êtes déjà très nombreux à applaudir le personnel soignant (et nous aussi), nous nous sommes dit que nous pourrions aussi leur rendre un hommage visuel. Nous avons donc réalisé quelques « affiches » que l’on postera sur nos comptes Facebook Twitter ou Instagram et que vous pourrez télécharger à votre guise pour les imprimer, les afficher à vos fenêtres ou bien les reproduire si vous n’êtes pas équipés d’une imprimante.

A vous de jouer

Si l’envie vous en prend, vous pouvez également réaliser vos propres affiches et nous envoyer le résultat. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. A vos tablettes graphiques, crayons et autres ! Vos plus belles réalisations seront partagées sur nos réseaux sociaux​. N’hésitez également pas à les partager sur les vôtres avec le hashtag #Enpremiereligne, nous ne manquerons pas d’y jeter un œil.