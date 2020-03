Un couple de retraités à Pornic, en juillet 2019. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Ces derniers jours, entre 150 et 200.000 personnes sont arrivées en Loire-Atlantique, et notamment sur la côte.

Pour surveiller les plages, la gendarmerie utilise un hélicoptère.

Difficile de savoir combien sont partis de chez eux. On sait en tout cas combien sont arrivés en Loire-Atlantique ces derniers jours. Selon le préfet Claude d’Harcourt, entre 150.000 et 200.000 personnes ont rejoint le département depuis le début de l’épidémie. D’après lui, il s’agit majoritairement d’habitants de la région parisienne, qui ont préféré la côte atlantique pour vivre cette période de confinement. « Des contrôles ont été réalisés dans les gares et sur l’autoroute, notamment le week-end dernier, indique le préfet. Certaines personnes ont dû faire demi-tour, même s’il y a pu y avoir des fuites. » Des trains ont même été supprimés pour limiter les déplacements.

Malgré cela, des dérives et tensions ont été observées ça et là, « certains se croyant en vacances » estime le préfet. Devant un afflux d’arrivées, les stations balnéaires comme La Baule ou Le Pouliguen avaient même pris elles-mêmes des mesures avant que l’interdiction d’accès aux plages ou aux remblais ne soit généralisée dans toute la région.

Un hélico pour surveiller les plages

« La gendarmerie a utilisé un hélicoptère pour repérer ceux qui souhaitaient en faire un lieu de promenade, indique Claude d’Harcourt. La pression va se maintenir sur des lieux comme Piriac, La Baule, Préfailles, Pornic, que nos amis parisiens ont encore tendance à considérer comme des lieux de villégiature. »

Pour l’heure, six personnes ont trouvé la mort en raison du Covid-19 en Loire-Atlantique, d’après l’ARS, qui indiquait la semaine dernière que « le département restait une terre d’accueil à condition que les personnes qui arrivent respectent les mesures de confinement ». Avec 9 cas confirmés pour 100.000 habitants, la région Pays-de-la-Loire demeure, pour l’instant, la moins touchée des régions de France métropolitaine.