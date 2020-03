Coronavirus EN DIRECT : Le gouvernement dévoile une nouvelle version de l’attestation de sortie…

7 h 41 : La très forte baisse du trafic routier et aérien provoque une amélioration de la qualité de l’air en Ile-de-France

Sur la semaine du 16 au 20 mars, comparé à d’autres mois de mars, Airparif a relevé « une amélioration de la qualité de l’air de l’ordre de 20 à 30 % dans l’agglomération parisienne, consécutive à une baisse des émissions de plus de 60 % pour les oxydes d’azote », selon un communiqué. « Le long des axes de circulation, cet impact peut être encore plus important », relève l’association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France. Les niveaux de mesure rejoignent ceux d’habitude enregistrés dans les parcs.

« En quarante ans de mesure d’Airparif, cette situation n’est jamais arrivée de manière aussi importante et sur autant de stations ».

Je me suis amusé à faire une petite infographie à partir des données @Airparif du capteur de qualité de l'air place Victor et Hélène Basch à #Paris14.

Et si on essayait d'atteindre les niveaux récents, enfin sains pour nos poumons, après le confinement ? 😉#velo #ecologie pic.twitter.com/TaMiRrlcaL