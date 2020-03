CRIMINALITE Si policiers et gendarmes constatent une baisse des infractions commises sur la voie publique, tous s'attendent à ce que les malfaiteurs finissent par trouver le moyen de poursuivre leurs activités

Des policiers, à Lille, contrôlent l'attestation de déplacement d'un homme — DENIS CHARLET / AFP

Depuis le début du confinement, les forces de l’ordre observent une baisse de la délinquance.

Mais certains redoutent que cette tendance ne soit que passagère et que les malfaiteurs se réorganisent afin de poursuivre leurs activités délictuelles.

Face au risque de cambriolages de commerces, pour l'essentiel fermés durant le confinement, policiers et gendarmes redoublent d’attention.

Sale temps pour les malfrats. Alors que la population est confinée, les forces de l’ordre observent déjà les conséquences de cette mesure sur la délinquance. Vols avec violence, cambriolages, trafic de stupéfiants… Autant d’infractions dont le nombre semble avoir fortement diminué depuis huit jours. « En même temps, il y a beaucoup de contrôles. Et dès que quelqu’un met le nez dehors, il est suspect », relève un syndicaliste policier parisien. Mais les enquêteurs restent prudents tant ils savent que les malfaiteurs sont capables de s’adapter afin de poursuivre leurs activités délictuelles.

Dans les rues et sur le bord des routes, 100.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour faire respecter le confinement décidé par le gouvernement. Certains contrôles leur ont d’ailleurs permis de faire de belles affaires. Jeudi dernier, à Gagny (Seine-Saint-Denis), un homme qui avait déjà été verbalisé pour un défaut d’attestation de circulation a tenté de se soustraire à un contrôle de la brigade anticriminalité (Bac). Dans son sac, les agents ont découvert 360 grammes d’herbe de cannabis, une vingtaine de grammes de résine, et environ 500 euros en liquide.

« Moins d’affaires en ce moment »

« On traite effectivement un peu moins d’affaires en ce moment, confie un policier parisien. On a eu quelques affaires de tentatives d’homicide, des différends entre personnes alcoolisées, notamment des SDF, qui s’agressent à coups de couteau. » Mais rien de comparable avec les affaires, souvent délicates, que traite la police judiciaire de la Préfecture de police habituellement.

Si elle continue de traiter les affaires les plus urgentes, la PJ parisienne a remis à plus tard plusieurs opérations prévues de longue date. En attendant, ses effectifs vont donner un coup de main à leurs collègues de voie publique « afin de prévenir le risque d’augmentation des cambriolages généré par la fermeture de nombreux commerces et le départ vers la province d’un grand nombre de Franciliens », a indiqué son directeur, Christian Sainte, dans une note consultée par 20 Minutes. « Il faut bien les occuper », ironise une source syndicale.

« On ne sait pas si ça va durer… »

« Il y a une baisse de la délinquance, c’est clair. Nous n’avons pas de chiffres pour l’instant mais nous le constatons notamment au regard du peu de nombre de gardes à vue effectuées. On ne sait pas si ça va durer, nous sommes assez prudents car la situation est assez inédite. Les délinquants vont sûrement se réorganiser et chercher des moyens afin de poursuivre leurs activités », tempère une source au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Les enquêteurs s’inquiètent notamment d’une « explosion » des arnaques et escroqueries sur Internet en lien avec le coronavirus.

Sur la toile ont éclos de nombreux sites prétendant vendre des masques FFP2 ou du gel hydroalcoolique, expliquait récemment à 20 Minutes le commissaire divisionnaire François-Xavier Masson, chef de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Il faut dire que ces produits sont désormais presque introuvables dans les commerces encore ouverts. Les policiers ont en outre multiplié ces derniers jours les arrestations de personnes décidées à en vendre sous le manteau.

« Rassurer les opérateurs économiques »

Dans l'Essonne, la gendarmerie s’est réorganisée et a, en particulier, mis en place une brigade de nuit chargée de faire respecter, entre 23h et 7h du matin, le confinement. Mais aussi de prévenir les vols dont pourraient être victimes les commerces d’alimentation, ainsi que les attaques de banques. « La délinquance est en chute libre ici, que cela soit les atteintes aux biens, les cambriolages ou les vols de voitures », remarque le lieutenant-colonel Nicolas Parra, commandant de la compagnie de gendarmerie de Palaiseau.

En revanche, la semaine dernière, plusieurs individus cagoulés ont tenté, en plein jour, de subtiliser des palettes de nourriture dans un supermarché de Saulx-les-Chartreux. D’autres ont tenté, pas très loin d’Evry, de faire exploser un distributeur de billets avant d’être interpellés par les gendarmes.

Pour éviter que ce genre d’affaires ne se reproduisent, les militaires entendent donc être massivement présents, de jour comme nuit, autour des établissements bancaires ou des commerces au moment où ils sont approvisionnés. L’objectif, explique l’officier, est de « rassurer les opérateurs économiques » et de permettre une « poursuite de l’activité économique » du pays.