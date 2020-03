Le maire de Noyal-Pontivy s'est adressé à ses concitoyens dans une vidéo choc lundi. — Compte Facebook de la mairie de Noyal-Pontivy

Le ton est solennel. Portant un masque sur le visage ainsi qu’une combinaison de soignant, le maire de Noyal-Pontivy (Morbihan) s’est adressé à ses administrés lundi dans une vidéo publiée sur le compte Facebook de la commune.

« Vous n’avez pas l’habitude de me voir en cette tenue et pourtant plusieurs fois je l’ai portée pour sceller des cercueils d’hommes et de femmes décédés du coronavirus au centre hospitalier du Centre Bretagne », indique Marc Kerrien. Selon Le Télégramme, trois personnes seraient décédées au cours du week-end dans l’établissement de santé.

Le département le plus touché par l’épidémie en Bretagne

L’élu en profite pour lancer un appel solennel à sa population en les invitant à rester confinés. « Si j’ai décidé de faire cet enregistrement, c’est pour faire comprendre à tous, que chez nous comme ailleurs, il y a des personnes qui meurent et qu’il est indispensable de se confiner chez soi, quel que soit notre âge et notre condition sociale », poursuit le maire breton, remerciant le personnel soignant et hospitalier « pour leur dévouement sans faille ».

« Si nous voulons vaincre cette pandémie, il n’y a qu’un seul slogan : restons chez nous, ne sortons pas inutilement. Appliquons ces consignes pour nous, pour notre bien, celui de nos familles et de nos amis », conclut Marc Kerrien dans sa vidéo.

Selon le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires, 181 personnes résidant dans le Morbihan ont été infectées par le coronavirus. C’est le département breton le plus touché par l’épidémie de Covid-19.