Face à la crise du coronavirus, Edouard Philippe a apporté lundi soir des « précisions » pour durcir les exceptions au confinement. Au programme : des sorties sportives limitées à une heure quotidienne dans un rayon d’un 1 km autour du domicile, une fermeture des marchés ouverts sauf en cas de dérogation demandée par les maires, et des visites médicales restreintes aux urgences et aux soins chroniques. Alors que le Conseil scientifique doit rendre son avis mardi, le Premier ministre a estimé que « le temps du confinement pourrait encore durer quelques semaines ». Le Covid-19 a fait 860 morts en France depuis le début de l’épidémie, donc cinq médecins, et 2.082 patients étaient lundi soir en réanimation, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Donald Trump a de nouveau vanté lundi les mérites de la chloroquine, un antipaludéen qui pourrait selon lui « vraiment changer la donne » dans la lutte contre le coronavirus s’il est utilisé comme traitement. « Il y a de bonnes chances que cela puisse avoir un énorme impact. Ce serait un don du ciel si ça marchait. Cela changerait vraiment la donne. Nous verrons », a déclaré le président américain lors de son point presse quotidien. Mais selon une ONG œuvrant dans le domaine de la santé, un homme d’une soixantaine d’années est mort en Arizona après avoir ingéré du phosphate de chloroquine, un additif utilisé notamment pour nettoyer les aquariums.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrété un confinement de la population du Royaume-Uni pour au moins trois semaines afin de freiner la propagation de la pandémie qui a fait plus de 300 morts dans le pays. Dans le cadre de cette mesure qui s’applique dès ce lundi soir, les Britanniques ne seront autorisés à sortir de chez eux que pour des cas très limités comme faire ses courses, aller travailler, se faire soigner ou faire de l’exercice une fois par jour, a précisé le chef du gouvernement conservateur lors d’une adresse à la nation. Les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits et tous les magasins de biens non essentiels, ainsi que les lieux de cultes, sont fermés au public. L’exécutif a haussé le ton après que les Britanniques se sont rendus par milliers dans les parcs et en bord de mer durant le week-end.