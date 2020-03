Des trains en gare Montparnasse à Paris (image d'illustration). — AFP

Des transports gratuits pour les soignants. La SNCF a annoncé ce lundi la gratuité des trains TGV et Intercités pour les personnels médicaux et paramédicaux – médecins, infirmiers et aides-soignants – qui ont répondu à l’appel de solidarité des hôpitaux pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

« S’ils ont le justificatif de leur direction, ils peuvent voyager dans toute la France pour aller renforcer un service », a indiqué à l’AFP le directeur de SNCF Voyages, Alain Krakovitch. « C’est normal qu’on soit aussi à la SNCF dans une action de solidarité vis-à-vis des soignants », a-t-il ajouté.

Les TER et les trains de banlieue pas concernés

La SNCF répond ainsi à l’appel des Hôpitaux de Paris aux professionnels médicaux et paramédicaux disponibles pour renforcer ses équipes dans les semaines à venir, et à l’appel au volontariat relayé par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France pour renforcer les effectifs médicaux dans les foyers de contagion prioritaires.

« C’est une démarche qu’on a élargie à toute la France », a relevé Alain Krakovitch. La mesure concerne les TGV – inOui et Ouigo – et les Intercités, mais pas les TER ni les trains de la banlieue parisienne, qui dépendent des régions. Le Grand Est a annoncé vendredi qu’il accordait la gratuité de ses réseaux de transports (TER et bus interurbains) « pour les soignants qui se dévouent au quotidien pour venir en aide aux malades du Covid-19 ».

SNCF Voyages prévoit d’assurer ces prochains jours de 15 à 20 % des trains grandes lignes. Les TGV sont « nettoyés et désinfectés avec minutie chaque jour » et le placement des clients dans les rames se fait sur deux sièges pour une seule personne afin de minimiser les risques de propagation du virus et respecter les consignes gouvernementales des « gestes barrières », selon la SNCF.