Poste de commandement du SAMU 31 à l'hôpital Purpan. — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

L’Occitanie fait désormais partie des huit régions les plus touchées par l’épidémie de coronavirus selon un décompte de la direction générale de la Santé. Trois nouveaux décès ont été enregistrés en vingt-quatre heures, portant à 30 le nombre de personnes victimes sur l’ensemble de la région.

Selon le bilan dressé par l’Agence régionale de santé, au total 671 cas étaient testés positifs au Covid-19 dimanche en fin de journée, soit 60 de plus que la veille.

[#Coronavirus] En #Occitanie, on dénombre ce soir 671 cas #COVID19 confirmés, 293 personnes hospitalisées (dont 86 en réanimation), 30 décès en établissements de santé mais aussi 123 personnes de retour à domicile.

📌 Consultez le dernier bulletin récapitulatif @ARS_OC : pic.twitter.com/m6a3N36UuR — ARS Occitanie (@ARS_OC) March 22, 2020

Pour 293 personnes, leur état sanitaire a nécessité une hospitalisation. Les plus atteintes, soit 86 d’entre eux, se trouvaient en réanimation.

C’est le département de l'Hérault qui enregistre le plus d’hospitalisations, avec 71 personnes prises en charge, dont 23 en réanimation, suivis des Pyrénées-Orientales (68 cas) et de la Haute-Garonne (65 cas). C’est le département qui a payé le plus lourd tribut avec onze décès au total.

123 retours à la maison

L’ARS a aussi donné pour la première fois le nombre de personnes rentrées chez elles après être passé par les centres de soins. Elles sont ainsi 123 à être de retour chez elles, soit parce que leur état de santé ne nécessitait plus de rester à l’hôpital, soit parce qu’elles étaient considérées comme guéries.

L’agence régionale de santé a par ailleurs indiqué que sept nouveaux laboratoires de biologie médicale de la région ont été habilités à réaliser les tests, ce qui devrait permettre « quasiment tripler la capacité de dépistage en Occitanie ».