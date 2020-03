Coronavirus: un couvre-feu a été instauré à Mulhouse — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après les Alpes-Maritimes, Montpellier ou encore des communes des Hauts-de-France, c’est au tour de Mulhouse : un couvre-feu a été instauré de 21h à 6h dans cette ville particulièrement touchée par l'épidémie de coronavirus. « En accord avec la maire de Mulhouse », le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet, a « instauré, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, un couvre-feu sur la commune de Mulhouse à compter de ce jour 21h », a indiqué dimanche la préfecture dans un communiqué. Cette mesure « entraîne la fermeture de tous les commerces, y compris alimentaires et livraisons à domicile, sur la période du couvre-feu » et interdit sur cette plage horaire « toute sortie pour des achats, de l’activité physique, les besoins des animaux de compagnie ».

Les Hôpitaux de Paris ne sont « pas à saturation » pour accueillir des patients souffrant du Covid-19, mais ont « besoin de renforts », a affirmé dimanche soir leur directeur général, Martin Hirsch sur LCI. En Ile-de-France, région la plus touchée par le coronavirus, dans les 35 établissements de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) « nous voyons jour après jour l’augmentation du nombre de malades et l’augmentation du nombre de malades graves », a souligné Martin Hirsch. Il a dénombré « 700 patients qui sont dans des lits de réanimation parce qu’ils sont dans un état grave », soit « à peu près une centaine de plus » que samedi à la même heure. Mais il a également indiqué que « 1.200 ou 1.300 lits » étaient disponibles pour accueillir les patients gravement atteints par le Covid-19, « donc nous continuons à pouvoir bien les prendre en charge et nous nous préparons pour, dans quelques jours, pouvoir encore augmenter ce nombre de lits disponibles ».

Les JO 2020 auront-ils lieu cet été ? Le Comité international olympique (CIO) a fini par entrouvrir dimanche la porte à un report de plus en plus largement souhaité par le monde sportif en raison du coronavirus, mais s’est donné quatre semaines pour décider. Le Premier ministre japonais, lui-même inflexible dans ses déclarations jusque-là, a admis lundi qu’un report pourrait devenir « inévitable », tandis que le Canada est devenu le premier pays à annoncer qu’il n’enverrait pas d’athlètes si les Jeux avaient lieu cet été. Toute annulation pure et simple des Jeux de Tokyo n’est en revanche « pas à l’ordre du jour », parce qu’elle « détruirait le rêve olympique de 11.000 sportifs des 210 Comités nationaux olympiques, de l’équipe des réfugiés et des sportifs paralympiques » a assuré le président du CIO Thomas Bach.