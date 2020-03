CONFINEMENT Après les Alpes-Maritimes, plusieurs villes du Var et des Bouches-du-Rhône mettent en place un couvre-feu pour faire respecter le confinement en soirée et la nuit

Deux gendarmes procèdent à un contrôle à Cassis dans le cadre du confinement — Mathilde Ceilles / 20 Minutes

Les communes du littoral s’y mettent les unes après les autres. Après les couvre-feux instaurés dans plusieurs villes des Alpes Maritimes, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales, des maires des Bouches-du-Rhône et du Var ont décidé de rendre plus strictes, en soirée et la nuit, les règles du confinement pour lutter contre le coronavirus.

Ainsi, la mairie de Pourrières, dans le Var, a mis en place dès samedi soir un couvre-feu réduisant nettement les dérogations de sorties possibles de 23 heures à 5 heures du matin. Bandol a fait de même en décrétant dès le 21 mars des limitations de sorties de 20 heures à 5 heures du matin pour empêcher les rassemblements, interdits dans le cadre des mesures nationales prises pour lutter contre le coronavirus.

Le maire de la ville Jean-Paul Joseph a également pris un arrêté pour limiter à 300 mètres autour de son domicile les courtes promenades autorisées dans le cadre du confinement pour maintenir un semblant d’activité.

Marignane, dès ce lundi soir

Dans les Bouches-du-Rhône, Éric Le Dissès, le maire de Marignane, près de Marseille, a également décrété le couvre-feu à compter de ce lundi soir. Des mesures strictes qui seront mises en place pour une durée indéterminée, de 20 heures à 5 heures du matin, rapporte La Provence.

Une décision que l’édile justifie par la volonté d’assurer la sécurité de ses administrés et « d’éviter les vols, pillages et autres incivilités », dans sa commune où les forces de l’ordre ont été mobilisées depuis le début du confinement pour mettre fin à des barbecues ou des matchs de foot.