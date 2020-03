Des policiers contrôlent les attestations de déplacements des usagers, a l'entrée de la Gare du Nord, à Paris, le 21 mars 2020. — Bastien Louvet/SIPA

Le justificatif sera « plus simple » pour les salariés et les employeurs. Une nouvelle version de l’attestation professionnelle a été mise à disposition sur le site du gouvernement ce samedi. L’employeur peut désormais y renseigner une « durée de validité », afin de ne plus avoir à renouveler chaque jour l’attestation. Par ailleurs, les salariés détenteurs de cette attestation professionnelle n’auront plus à se munir d’une attestation individuelle de déplacement.

#CORONAVIRUS #COVID19 | ⚠️ Nouvelle attestation pour les déplacements professionnels

+ simple pour les salariés : une seule attestation nécessaire

+ simple pour l’employeur : durée de validité au choix (pas de renouvellement quotidien)

Plus d'infos sur 👉 https://t.co/ZSZETPFTeG pic.twitter.com/85bqESrTAu — Gouvernement (@gouvernementFR) March 21, 2020

L’attestation individuelle reste la même

Depuis le 17 mars, les déplacements sont interdits sur le tout le territoire français sauf pour les cas mentionnés sur l’attestation individuelle. Pour rappel, il vous est donc possible de circuler pour faire des courses autour de chez vous, pour se rendre chez un professionnel de santé, dans le cadre de garde de vos enfants ou pour un motif familial « impérieux », et enfin pour faire de l’exercice.

Ces derniers jours, de fausses versions ont pu être relayées sur les réseaux sociaux ou même proposées à la vente. Pour se procurer les attestations individuelle et professionnelle, il est conseillé de s’en tenir aux versions gratuitement téléchargeables sur le site du gouvernement et du ministère de l’Intérieur.