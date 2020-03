VOUS TEMOIGNEZ Vous avez une consommation d’alcool de plus en plus fréquente depuis le début du confinement ? Votre témoignage nous intéresse

Des verres de vin rouge (illustration) — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Une semaine d’un genre inédit s’est ouverte lundi dernier pour les Français, privés de la plupart des lieux publics et invités à télétravailler tout en s’occupant de leurs enfants en attendant d’éventuelles mesures encore plus radicales pour éviter la propagation du coronavirus.

Dans cette période où l’isolement est la norme, les échanges de mèmes, détournements et blagues se multiplient sur les réseaux sociaux, et notamment sur WhatsApp. Et, parmi ceux-là, de nombreux messages sur la consommation d’alcool en temps de confinement ont tourné en ligne durant cette première semaine. En voici deux exemples :

Face à ses concitoyens jugés « indisciplinés » quant aux mesures de « distanciation sociale », le président Emmanuel Macron doit trancher en début de semaine la lourde question d’un éventuel confinement plus strict de toute la population. Et cela pour une longue durée. Alors une question se pose : le confinement va-t-il tous nous rendre alcooliques ?

Et vous, comment avez-vous réagi à cette première semaine de confinement ? Avez-vous augmenté votre consommation d’alcool ces derniers jours ? Si oui, expliquez-nous pourquoi dans le formulaire ci-dessous.