Un smartphone (illustration). — Pixabay

En plus du coronavirus, nos smartphones seraient-ils menacés par un virus informatique ?

C’est ce qu’affirme un message très relayé, à propos d’une prétendue vidéo intitulée « Dance of the dad ».

Il s’agit d’une intox, qui reprend un vieux message de 2015.

Un virus d’un genre bien différent sévit-il parallèlement à l'épidémie de coronavirus qui a plongé la France en situation de confinement ?

Un message relayé par bouche-à-oreille le laisse penser : « Dites à tous les contacts de votre liste de ne pas accepter une vidéo intitulée *DANCE OF THE DAD. C’est un virus qui formate votre téléphone portable. Faites attention, c’est très dangereux. Passez-le à votre liste car les gens l’ouvrent en pensant que c’est une blague. Il est diffusé à la radio aujourd’hui. Transmettez-les à tous ceux que vous pouvez. »

La fausse alerte au virus sur smartphone. - capture d'écran/Facebook

Mais il s’agit d’une intox, reprenant une fausse alerte vieille de cinq ans.

FAKE OFF

Dès 2015, un message identique circulait en effet à propos d’un virus alors appelé « Dance of the Pope » (« la danse du Pape »). Comme le notait le site de fact-checking américain Snopes à l’époque, cette alerte n’avait été diffusée sur aucune station de radio.

En outre, la phrase « Il est diffusé à la radio aujourd’hui », qui laisse penser que le virus est transmis sur les ondes (même si on imagine mal comment…) est une traduction littérale et incorrecte de la phrase du message anglophone « They announced it today on the radio » (« ça a été annoncé à la radio aujourd’hui »), confirmant qu’il s’agit bien d’une reprise de cette intox.