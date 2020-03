MASQUE DE PROTECTION Dans la rue, on croise souvent des personnes portant des masques… qui ne les protègent pas

En pleine polémique sur la pénurie de masques de protection contre le Covid-19 en France, il n’est pas rare de croiser des personnes sur le chemin en allant faire ses courses alimentaires portant des masques non homologués contre la crise du coronavirus.

Pour rappel, le virus ne se transmet pas dans l’air mais par projection de gouttelettes. Aussi, les masques de protection homologués sont réservés en priorité au personnel soignant et aux malades. Sac en plastique sur la tête, masque fabriqué soi-même, stylé et non homologué, voire un simple foulard sur le nez, voici un petit florilège de ce qu’il ne faut pas faire !