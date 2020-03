Illustration de personnes en train de faire la cuisine — Severyanka

Il y en a qui passent l’aspirateur sept fois par jour. D’autres qui ont déjà re (re-re)-lu tous les Tintin. Et d’autres qui se disent que c’est le moment ou jamais d’apprendre à faire de l’aquarelle.

Coronavirus et confinement obligent, les Français ont (et vont) à passer beaucoup de temps à leur domicile. Un temps en famille, en duo ou en solo qui permet de voir sous un nouveau jour certaines tâches du quotidien. Et qui peut donner aux repas une tout autre saveur. Parce qu’avec autant de déjeuners et de dîners à la maison en perspective, c’est l’occasion de tenter de devenir un cordon-bleu.

Et vous, passez-vous davantage de temps en cuisine à cause du confinement ? Vous vous dites que c’est le moment ou jamais de tenter les recettes les plus pointues ? De savoir enfin si, oui ou non, vous êtes capable de ne pas le rater, ce Bavarois au chocolat blanc ? Vous regardez des tutos en ligne pour savoir comment font les pros ? Ou alors vous faites vous-même votre pain le matin ? Racontez-nous !