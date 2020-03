Le CHU de Montpellier s'organise face à l'épidémie de coronavirus. — Malafosse / Sipa

L’épidémie de coronavirus continue à se propager en Occitanie. Dans son bilan quotidien diffusé jeudi soir, l’Agence régionale de santé (ARS) a indiqué que 17 personnes étaient mortes du Covid-19 dans la région, soit sept décès de plus en 24 heures. L’ARS ne communique plus leur localisation.

[#Coronavirus] 472 cas de #coronavirus confirmés ce soir en #Occitanie. Tous ceux qui ont encore du mal à rester chez eux doivent savoir que 155 personnes sont actuellement hospitalisées (62 en réanimation) et 17 sont décédées.

Les autorités comptabilisaient 472 cas avérés de la maladie, contre 389 la veille. Quelque 155 patient(e)s étaient hospitalisé(e)s et 62 se trouvaient en réanimation. Là aussi, les chiffres sont en nette progression, puisqu’ils étaient respectivement de 99 et 37 mercredi soir.

Dans l'Hérault, 171 cas avérés

Le département le plus touché reste l’Hérault, avec 171 cas testés positifs, loin devant la Haute-Garonne (72), l’Aude et le Gard (44 chacun), les Pyrénées-Orientales et l’Aveyron. Les sept autres départements d’Occitanie (Tarn, Gers, Tarn-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lozère, Lot et Ariège) comptaient jeudi soir moins de 15 personnes officiellement atteintes du coronavirus.

A Toulouse notamment, on se prépare à l’accélération de l’épidémie. Après Colomiers depuis mercredi, la Ville rose ouvrira dès lundi 15 centres dédiés aux malades du Covid-19.