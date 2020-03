Des Japonais attendent l’arrivée de la flamme olympique dans leur pays, le 20 mars 2020. — Yoshitaka Nishi/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Près de 250.000 cas, plus de 10.000 morts et 179 pays touchés : implacablement, la pandémie de coronavirus continue de s’étendre dans le monde entier et de faire tourner la planète au ralenti. L’Italie est devenue, devant la Chine, le pays le plus endeuillé au monde par le virus, qui pourrait coûter des « millions » de vies, a prévenu l’ONU, faute de solidarité envers les pays pauvres. 20 Minutes fait le point avec vous sur l’étendue de la pandémie à travers le monde.

Les mesures de confinement commencent à se généraliser à travers le monde. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ainsi décidé jeudi soir de placer en confinement la totalité de l’Etat et de ses quelque 40 millions d’habitants pour renforcer la lutte contre la pandémie. Selon lui, la directive de confinement doit permettre de faire mentir certaines prévisions selon lesquelles plus de 25 millions de Californiens (56 % de la population de l’Etat) pourraient contracter le nouveau coronavirus dans les huit semaines à venir.

Les Jeux olympiques de Tokyo auront-ils lieu ? Si la question est actuellement sur toutes les lèvres, les autorités japonaises veulent pour l’instant s’en tenir aux différentes déclarations optimistes du CIO. Malgré un accueil festif réduit à sa plus simple expression, la flamme olympique est ainsi arrivée vendredi au Japon. Elle a ainsi atterri sur la base aérienne de Matsushima (préfecture de Miyagi), dans le nord-est du pays. La région a été spécialement choisie pour symboliser la reconstruction des zones dévastées par le gigantesque tsunami du 11 mars 2011, suivi de l’accident nucléaire de Fukushima.