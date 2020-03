Un commissariat de police (illustration). — ISA HARSIN/SIPA

Un surveillant de 27 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits d’atteinte et de harcèlement sexuels sur plusieurs adolescentes d’un lycée de Belfort où il travaillait. Placé en garde à vue mardi, il a reconnu « l’ensemble des faits », a précisé le procureur de Belfort, Eric Plantier. L’homme a également été mis en examen pour « acquisition de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique » et « diffusion de message pornographique accessible à un mineur ».

Une élève de 16 ans

La direction du lycée Condorcet de Belfort avait averti en janvier le parquet du fait qu’une « élève âgée de 16 ans aurait eu des rapports sexuels avec un surveillant du lycée ». Les investigations de la police ont permis « l’audition de quatre lycéennes faisant état pour l’une de rapports sexuels consentis et pour les autres de messages et conversations à connotation ouvertement sexuelle et de sollicitations aux fins d’envoi de photographies de leur poitrine dénudée », a ajouté le procureur.