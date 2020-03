SNAPCHAT On débroussaille cette fausse rumeur et le pourquoi de sa viralité

OMF « Oh My Fake » : se raser la barbe contre le coronavirus ? — 20 Minutes

Se raser la barbe pour lutter contre le coronavirus ? En ces temps compliqués, on pressent une ruée sur les rasoirs jetables. Bon, autant prévenir tout de suite : c’est faux.

En cause, un graphique du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain (CDC) détourné et réinterprété. Clémence vous explique tout ceci et le succès de cette rumeur pas vraiment poilante dans notre dernier numéro d’OMF Oh my fake

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

