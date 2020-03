Poste de commandement du SAMU 31 à l'hôpital Purpan. — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

Depuis mardi midi, des restrictions et mesures de confinement sont effectives sur le territoire national français.

Si les urgentistes sont très mobilisés sur les cas de Covid-19, une part de leur activité classique a baissé, notamment celle liée aux victimes d’accidents de la route ou de rixes nocturnes.

Le confinement doit avoir d’ici quelques jours des effets sur la propagation de l’épidémie de coronavirus. C’est en tout cas le souhait des autorités qui ont mis en place depuis mardi midi des restrictions concernant la circulation des habitants.

Mais cette mesure a d’ores et déjà un impact sur les urgences, celles plus classiques prises en charge au quotidien par les pompiers et les services du Samu de Toulouse.

Moins de voitures, moins d’accidents

« L’activité est plutôt calme et c’est le côté positif. Au niveau des prises en charge des traumatologies dues aux accidents de la route, nous enregistrons une baisse d’environ 80 %. L’accidentologie des activités de plein air a aussi baissé, il y a moins de pratique du sport et donc moins de fractures. Il y a aussi une baisse de l’activité festive, de l’alcoolisation, des rixes et tout ce qui y est lié », relève le professeur Vincent Bounes, directeur du Samu de la Haute-Garonne. Autant de personnes qui ne se retrouveront pas hospitalisées, notamment en réanimation pour les cas graves.

Un effet que ressentent aussi les responsables du service départemental d’incendie et de secours. « Nous observons une stabilisation, voire une légère baisse de l’activité. Nous nous attendons à faire face à cette épidémie, nous avons observé une forte mobilisation, notamment de nos sapeurs pompiers volontaires, il y a un vrai élan », explique le lieutenant-colonel Sébastien Lamadon-Périé, directeur opérationnel du Sdis de Haute-Garonne.

Les pompiers, dont tous les véhicules sont équipés en protections adaptées, ont pris en charge une dizaine de cas de suspicions de Covid-19 au cours des deux derniers jours sur les 150 interventions réalisées au quotidien sur 24h. Le Samu 31 a pour l’heure peu hospitalisé de patients Covid-19.

Les appels au 15 continuent à affluer. « Cela a un peu baissé, mais nous sommes montés jusqu’à 3.000 appels par jour, dont la moitié pour le coronavirus. Ce sont pour beaucoup des appels pour des conseils ou des symptômes respiratoires », relève Vincent Bounes dont les services ont reçu le renfort d’étudiants pour répondre aux questions des patients mais aussi des professionnels de santé.