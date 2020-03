Illustration des conséquences du coronavirus sur les mariages — FRANCK FIFE / AFP

Cela devait être le plus beau jour de votre vie. Il n’aura pas lieu, du moins, pas tout de suite… En France, en raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement mises en place par le gouvernement, de nombreuses cérémonies et fêtes de mariage prévues de longue date pour ce début de printemps sont purement et simplement annulées.

Vous aviez prévu de vous marier ces prochains jours et votre mariage est annulé ou reporté ? Comment avez-vous réagi à l’annonce de cette nouvelle ? Quels problèmes pose cette annulation pour vous ? Quelles conséquences financières cela va-t-il avoir ? Avez-vous d’ores et déjà trouvé une nouvelle date ? Racontez-nous.