Manifestation contre les féminicides, illustration — Alain ROBERT/SIPA

Ce vendredi, c’est la journée internationale de la francophonie.

L’occasion d’aborder la façon dont la langue française s’est imprégné du contexte sociétal de ces dernières années, et la manière qu’une langue a d’évoluer.

Laélia Véron, sociolinguiste, revient sur ce phénomène qui a toujours imbibé notre langue.

Règle de conjugaison impossible, accord du participe passé qu’on n’a toujours pas compris et usage massif du son « é »… Ce vendredi, c’est la journée de la francophonie, l’occasion de célébrer (à distance) une langue débordant de vie.



Preuve de son tonus et de sa vivacité, la langue française évolue constamment. Ces dernières années, de nombreuses contestations sociétales -féminisme, « gilets jaunes », etc- ont donné un coup de fouet au français. Mais comment une langue s’imprègne-t-elle des révolutions en cours dans la société ? Laélia Véron, sociolinguiste, coautrice du livre Le français est à nous et cocréatrice du podcast Parler comme jamais, revient sur l’évolution sociétale de la langue française.

Les dernières années furent très chargées en mouvements sociaux, entraînant certaines modifications importantes de la langue, et en entamant des débats pour des changements en profondeur – notamment l’écriture inclusive. La langue française est-elle en constante évolution ?

Victor Hugo, pourtant pas le dernier à aimer la langue française, disait de celle-ci : « Elle peut oser, hasarder, créer, inventer son style ; elle en a le droit. La langue française n’est point fixée et ne se fixera point. Une langue ne se fixe pas. L’esprit humain est toujours en marche, ou, si l’on veut, en mouvement, et les langues avec lui. » Et effectivement, la langue est une chose humaine qui accompagne celui-ci dans ces évolutions. On ne se comporte plus comme au XIXe siècle, il est logique de ne plus parler comme au XIXe siècle. Les usages changent et la langue change avec, ce qui est une bonne chose. Une langue qui n’évolue pas, c’est une langue que les gens n’utilisent plus – autrement dit, une langue morte.

En 2018, le mot féminicide faisait encore débat, aujourd’hui il est devenu courant. Comment s’effectue la banalisation d’un mot ?

Le terme féminicide est passé d’un usage extrêmement restreint, uniquement par les cercles féministes, à un usage beaucoup plus large. Cette explosion du terme fait qu’il n’est plus vu uniquement comme un mot militant et subjectif. Ce qui va entériner un mot, c’est la fréquence de son usage par la population, mais aussi par certaines institutions. En ce sens, le fait que les médias utilisent désormais massivement le terme féminicide a contribué à sa légitimation. Il est également rentré dans Le Robert, rentre dans Le Larousse, et est déjà présent dans les codes juridiques de nombreux pays. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il est rentré dans Le Robert. On voit ici comme la validation d’une institution, le code juridique, entraîne la validation d’une autre, le dictionnaire, et cela s’enchaîne d’usage en usage, avant d’ancrer le mot.

Justement, les choix des dictionnaires ne sont pas anodins…

On estime qu’il y a environ 20.000 mots nouveaux qui apparaissent chaque année. Parmi eux, seulement 150 sont retenus dans Le Robert. Les dictionnaires n’ont pas juste un rôle d’enregistreurs, ils font effectivement des choix politiques. Quels mots vont être retenus ? Cela dépend de la fréquence des mots, donc de l’usage, mais pas seulement. Quelquefois, il s’agit vraiment de choix politiques. Après, un mot n’a pas besoin d’être dans le dictionnaire pour être massivement utilisé ou devenir populaire. C’est néanmoins un bon coup de pouce pour le légitimer.

La validation des mots serait donc politique ?

Il y a eu toujours eu des batailles politiques sur les mots et leur utilisation, une question célèbre par exemple est « Faut-il dire cotisation sociale ou charge sociale ? » On parle de la même chose mais on voit bien que cela reflète deux pensées très différentes. Tout comme employer « féminicide » plutôt que « crime passionnel », expression massivement utilisée avant, qui ne décrit pas une réalité de la même manière. Le crime passionnel, c’est un fait divers, le féminicide, c’est un fait social, ça ne renvoie pas à la même chose.

La période de la révolution française fut aussi très chargée en modification de mots et les intentions de s’accaparer la langue au service d’une cause, bien plus qu’aujourd’hui. Il s’agissait de franciser et d’unir le territoire.

Au-delà de la création/validation de nouveau mots, il y a aussi des mots dont la connotation a changé ces dernières années. Par exemple, « gilet jaunes » ne renvoie plus du tout au simple dossard aujourd’hui.

Il arrive qu’une actualité ou qu’un mouvement social donne une connotation politique nouvelle a un mot. Parfois, la connotation est tellement forte qu’elle remplace la dénotation – autrement dit, le sens premier et littéral du mot. « Migrants » par exemple était avant pris au sens littéral, et on pouvait appeler des vacanciers ainsi. Désormais, cette dénotation a disparu et seule la connotation politique de migrants est restée. Seul le temps permettra de savoir si la connotation politique des « gilets jaunes » remplacera sa dénotation. Cela dépendra aussi de l’importance du mouvement dans l’histoire. Pour Romain Barthes, « gilet jaune » renvoyait par exemple à… l’amoureux transi. Une connotation qu’il faisait par rapport au roman Les Souffrances du jeune Werther, où le héros portait un gilet jaune. Ca montre bien comme la représentation d’un mot peut évoluer.

Si la langue évolue, ses changements rencontrent de très nombreuses résistances. Comment expliquer de telles réactions épidermiques ?

On est tous attaché à un état de la langue qu’on connaît, et on n’aime pas que cela bouge ou change, d’autant plus qu’en France, il y a l’idée qu’une partie de notre capital culturel provient de notre connaissance et de notre maîtrise de la langue. Dans cette idée, une langue qui changerait par rapport à ce que l’on connaît d’elle signifierait donc notre propre appauvrissement culturel. En réalité, il y a beaucoup d’ignorances et de fantasme autour de la langue et sur le prétendu danger qu’elle court, mais ce sont des peurs liées aux personnes plus qu’à la langue.

La langue en elle-même est-elle politique ?

Le langage est en tout cas toujours social, humain, et la langue neutre pure n’existe pas et n’existera jamais, mais il ne faut pas aller dans l’extrême inverse. Le langage n’est pas non plus toujours politisé à foison, malgré les réels enjeux politiques autour de certains mots. Il y a des interactions, thèmes ou moments plus politiques que d’autres.

Egalement, il faut rappeler la distinction entre le langage d’une personne et la personne. Ce n’est pas parce qu’on emploie des termes sexistes qu’on est forcément sexiste. Si prendre conscience de la politisation derrière les mots est une bonne chose, le langage ne doit pas non plus devenir une chape de plomb, stérilisante ou on a peur de chaque syllabe prononcée. La langue est politique, mais pas seulement, et elle n’est pas qu’idéologie.

Au contraire, le langage a aussi beaucoup servi à exclure les contestations sociales. On s’est moqué du prétendu niveau de langue des « gilets jaunes », on a reproché aux féministes d’être hystériques…

Le langage a toujours eu deux rôles paradoxaux : communiquer avec les autres, mais aussi crypter ses conversations pour ne pas y inclure certaines personnes. La langue dispose d’une multitude d’argots pour montrer son rang social, Balzac disait d’aileurs que le grand monde avait son argot mais qu’il s’appelait le style. Certains langages servent uniquement à en exclure d’autres, afin de rester dans un entre-soi.

La langue a donc beaucoup évolué socialement ces dernières années. La multiplication des interactions, avec Facebook, Skype, Whatsapps, les SMS, jouent-elles en ce sens ?

On peut effectivement penser que la multiplication des interactions va accélérer l’évolution de la langue, mais ce n’est pas le seul changement. Jadis, c’était l’oralité d’une langue qui était déterminante dans son évolution. L’usage majeur était oral, ce qui entraînait a posteriori une modification de l’écrit et des institutions. Aujourd’hui, la frontière écrit/oral est totalement bouleversée. Dans les conversations snapchat ou privée, l’écrit peut disparaître, l’oral peut désormais être enregistré… C’est un cas nouveau pour la sociolinguistique.